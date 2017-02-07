國機國造啟動 總統致敬IDF之父華錫鈞

國防部和國家中山科學研究院今天簽署高教機委製協議書，總統蔡英文說，這代表國防自主不再只聞樓梯響，她也特別提及日前去世的IDF戰機之父華錫鈞，這是向他致敬最好方式。

國防部今天在國家中山科學研究院航空研究所舉行「新式高教機委製協議書暨合作備忘錄簽署啟動典禮」，宣示國機國造正式啟動。典禮由蔡總統主持，空軍司令沈一鳴上將與中科院院長張冠群中將簽署備忘錄。

蔡總統致詞時表示，今天是國防自主重要里程碑，國防部已經和中科院簽訂新式高級教練機的委製協議書。中科院也要跟漢翔公司，簽訂合作備忘錄。高教機的「自研自製」，今天就要正式啟動。

總統說，在這特別日子，她要特別提一個人，這個人是過世的華錫鈞將軍，她到典禮之前，剛到華錫鈞的靈前代表國家表達最深感謝，華將軍是IDF之父，因為有他和很多前輩努力，完成IDF國機國造研發。

蔡總統說，自從IDF之後，國機國造原地踏步將近30年，航太產業被附近國家趕上，也面臨人才流失及斷層的嚴重問題，「我們沒有另外一個30年可以浪費，政府要帶領國人重新發展國防產業，這是對華將軍致敬最好方式」

總統說，今天簽的約儀式代表國防自主不是只聞樓梯響，她期盼大家如期如質完程高教機自研自製。

她最後也提到一個華錫鈞的小故事，華錫鈞當年到美國取得博士學位，美國公司高薪聘他，但當時的空軍總司令請華錫鈞回國，為建立航空工業出力，他就回到台灣努力，投入航發中心。

蔡總統說，因為有華錫鈞的付出，才有後來的IDF，今天跨出這歷史一步，她相信華錫鈞在天之靈看著大家努力，國防自主沒有捷徑，就是努力再努力、堅持再堅持。1060207

(中央社)