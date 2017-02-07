大專特教鑑定 不影響身障證明核發
教育部近日在全國各地舉辦特殊教育學生鑑定說明會，承辦人強調，鑑定是為評估學生的需求，不會影響衛生福利部核發的身心障礙證明。
教育部學生事務及特殊教育司指出，身心障礙學生區分成13個障礙類別，但每個人狀況又不太一樣。大專校院必須透過專業評估，瞭解學生的身心特質和學習狀況，才能量身打造合適的支持服務。
教育部近日在全國各地舉辦說明會，邀集各大專校院資源教室輔導人員參與，並準備新學期的特教鑑定。
許多學生和家長擔心，特教鑑定結果會影響衛生福利部核發的身心障礙證明，教育部承辦人員澄清，鑑定是為了讓學生在跨教育階段時，能夠得到更好的支援，例如安排輔具和輔導人力等，讓學生適應新的校園生活，順利完成學業。
各校完成的鑑定報告，還將送到大專校院鑑輔小組複審，過程中學生本人或監護人也可提出異議，相關資訊可參考教育部網站。1060207
(中央社)
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