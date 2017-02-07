讓青年發聲 交大書展推薦島嶼故事書單

台北國際書展明天登場，交通大學今天表示，今年推出「島嶼故事主題書單」，邀青年作者從宅文化、新農業、海洋保育、運動人物與客家族群等面向看台灣。

交通大學出版社表示，去年參加台北國際書展，推出「宅男的假日書單」獲得好評，今年參展則推出「島嶼故事主題書單」，邀青年作者用5種不同角度觀看「台灣」，如宅文化、新農業、海洋保育、運動人物與客家族群等面向，為讀者建構多元的島嶼觀點，而10日至12日也將舉辦5場書籍發表活動，邀大家閱讀不一樣的台灣故事。

交大出版社指出，10日晚上登場的是「《過動‧漫活著：第五屆御宅文化研討會暨巴哈姆特論文獎文集》雙新書發表會」，是國內學術出版社唯一探討「御宅文化」的學術專書系列，將從「虛與實：聲優、聖地和乳搖」等主題，暢談相關產業文化與可能性，並從「玻璃假面」、「航海王」等作品來閱讀其中的性別與人文。

11日則安排3場講座活動，暢談農藝復興、海洋生態及女子運動員，下午還有適合大小朋友一同參與的「克比睡不著：與海洋動物的奇幻冒險」新書發表會，透過海生館內的動物自述，帶領讀者認識台灣在海洋生態保育的努力與其反思，被譽為「不輸少年Pi的奇幻漂流」的圖文書。

交大出版社表示，將在12日上午壓軸推出以921地震後客家婦女如何歷劫重生為題的「《歸零與重生：石岡婦女921災後生命歷程》書籍講座」，記述921地震後，一群不服輸、不認命的客家婦女，如何突破地方伙房與父系繼嗣群體的限制，從傳統客家食物的手藝出發，重新詮釋自己生命意義的歷程，藉此傳遞面對困境的正向力量。1060207

(中央社)