油價漲休假多 高市公車業爭取調漲票價

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面對一例一休及油價調漲的經營壓力，公車業者反映入不敷出，高雄市公車聯管中心主委戴道根今天表示，已要求市府調漲對業者的補貼或調漲公車票價，否則恐難經營。

交通局長陳勁甫受訪表示，市府了解業者的經營困難，也接獲將每公里經營的合理成本從目前的每公里新台幣40元調為43元的訴求，市府請業者提出不符效益的路線說明將綜合研議。

客運業者在一例一休制上路後，面臨人力吃緊及加班費的壓力，近來油價調漲，業者經營成本增加，國道統聯客運已宣布要調漲票價。

高雄市公車聯管中心主委戴道根、身兼港都客運總經理，他指出，已向交通局提出調漲合理營運運成本從現行的40元增為43元，如此才能增加市府對業者的補貼額度。

他指出，新北市、台中和台南市客運業者的營運成本都在43到47元之間，唯獨高雄還維持40元，致業者難以維持營運。

港都客運有逾300名駕駛和員工，還有車輛維修及廠站租賃等支出，面對例休假新制和員工加班等，戴道根說，今年營運很難撐得下去；尤其有不少運量不佳的路線，多是服務性質，徒增營運成本。

市府說沒有補貼預算，戴道根表示，公車票價偏低，盼市府基於使用者付費的原則，酌予調漲票價（目前高市全票是12元）。1060207

(中央社)