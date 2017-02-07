陸寒潮藍色預警 最大降溫逾10度

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中國大陸中央氣象台今天上午6時繼續發布寒潮藍色預警，大陸中東部大部地區7日至9日自北向南將出現大範圍大風降溫和雨雪天氣，平均氣溫普遍下降攝氏4度以上，局部地區最大降溫逾10度。

中國天氣網報導，江南南部和華南北部在這波寒潮中最低氣溫將達到攝氏4至8度；預計7日上午8時至9日上午8時，大陸西北地區東部、內蒙古中西部、山西西部、貴州大部、江南大部地區和華南中北部等地的部分地區將出現攝氏6度以上降溫。

報導指出，青海東部、陝西北部、內蒙古中部、山西北部、貴州東南部、湖南中南部、江西中南部、福建西部、廣西北部和廣東北部等地氣溫將下降8度以上，局部地區超過10度。1060207

(中央社)