前NBA球星羅德曼逆向駕駛 被判緩刑
前美國職籃NBA球星羅德曼（Dennis Rodman），被控在加州的高速公路開錯車道，害另一輛車為閃他而撞上水泥隔牆，他認罪後獲判3年緩刑。
路透社報導，橘郡地方檢察署女發言人布萊德雷（Anna Bradley）表示，羅德曼另被判處30小時的社區服務，並得支付500美元給一個被害者證人緊急基金，做為捐助。
檢察官最初還指控55歲的羅德曼肇事逃逸造成財產損害、違規駕車跨越分隔區、對警察不實陳述以及無照駕車等。檢方在聲明指出，肇逃部分，事後因法院接受羅德曼與被害人達成民事和解而被撤銷，羅德曼則於昨天下午在橘郡法院裡認罪另三項罪名。
綽號「小蟲」的羅德曼效力過底特律活塞與芝加哥公牛，球員生涯時被譽為NBA史上最佳防守球員與籃板高手之一。檢方指出，他於去年7月20日清晨駕著運動型多用途休旅車，在5號州際公路開錯車道。
法新社報導，當時羅德曼朝一輛黑色的BMW迎頭開來，害BMW駕駛為閃躲羅德曼的車而撞進一道分隔牆。
羅德曼的律師梅爾（Paul Meyer）說：「我們對地方檢察官詳細檢視並促成正確的和解處置表示感謝；這起深夜的駕駛失誤事件是肇因於道路標誌放置不佳。」（譯者：中央社陳亦偉）1060207
(中央社)
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