穿山甲公子身分曝光 是港富二代

我要評比

香港一名富二代在微博上傳了中國大陸廣西自治區官員請吃穿山甲的照片，整起事件引起廣西當局和國家林業局的關注和追查。

星島日報今天報導，這名富二代名為李加和，是香港鐘錶富商之子。

報導指出，李加和過去常在微博上傳在大陸接受各級官員豪華款待的場面，比如喝茅台特供酒、坐飛機駕駛艙等。

報導指出，李加和最具爭議的一組照片於2014年7月拍攝，當時他與香港商界人士前往廣西考察投資環境。

他留言說，「各部門領導都很熱情，特別是李局長、黃書記請我們到他辦公室煮穿山甲給我們吃，第一次，口感味道很好，已經深深愛上了這野味了！」

據報導，無數網友看到照片後，窮追猛打這位食用大陸國家二級保護動物的「穿山甲公子」。

報導表示，微博中提到的「黃書記」是廣西投資促進局現任中共黨組書記黃文標。但該局的工作人員表示，黃文標於2015年10月才到任，與李加和的微博時間不符合。

報導提到，李加和對事件已感到不妙，目前已刪除了過去幾年間的所有微博，頭像也更改為卡通人物，最後更註銷了微博帳號。

但報導表示，他們食用野生動物的行為已受到廣西當局、國家林業局關注。

報導引述林業局保護司動物處值班工作人員說，他們已經關注到網路反應的這項問題；廣西自治區森林公安局辦公室一名工作人員則說，已經展開調查。1060207

(中央社)