樹林燈會嘉年華 板橋搓湯圓鬧元宵

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新北市樹林之美新春嘉年華燈會，在新北市樹林區鎮南宮、保安二街點燈儀式，連續7天與市民共度元宵，延續春節熱鬧氣氛。板橋區公所將辦手搓湯圓送愛心活動，贈送弱勢家庭。

新北市樹林燈會今天的點燈祈安儀式，為燈會揭開序幕。民眾可從樹林火車站中山路出口，順著1200個紅色燈籠指引，步行約5分鐘可抵達會場，燈飾與商家招牌相互輝映，喜氣洋洋。

今年燈會主題是「金雞報喜、天道酬勤」，鎮南宮入口處，佈置成紫色瀑布燈海，廟埕廣場展示20座大型主題花燈，與42件創意燈籠作品。

學生的彩繪燈籠作品，一併將整條保安二街點亮，所有作品共同彙集成色彩繽紛的燈海、燈籠錦簇燦爛奪目。

連續7天的燈會活動，是樹林在地的嘉年華會，鎮南宮廣場舞台前，每晚都有精彩的藝文團體表演，11日、12日特別安排適合親子同樂的手作DIY課程，現場製作蝶谷巴特拼貼、花器、咕咕雞襪子娃娃、黏土捏塑鑰匙圈、雞好運燈籠、木頭彩繪等生活小物。

11日元宵節當天，舉行大型元宵燈謎晚會，晚會中除邀藝人表演，猜對燈謎也有豐富的獎品。活動會場周邊設有各型花燈燈幕、紅麴產品美食專區、傳統手工藝品展示、童玩市集等攤位。

樹林區公所表示，12日下午6時起，大規模祈安遶境活動，有大型藝閣車陣，及創意造型隊伍踩街，遶境隊伍將由海明禪寺出發，沿樹林區主要道路後，至鎮南宮圓滿迴向，為眾生祈福。

配合燈會活動，樹林區鎮南宮今天發送新北市元宵民俗小提燈，現場排隊索取。

市府民政局發放的新北元宵小提燈超Q，元宵小提燈，以藍、紅色兩款，造型 提燈命名為「桶仔雞」與「麻油雞」，以長尾雉雞當作 設計雛形。外型開展尾羽，代表新北不同族群與人才。

小提燈在各區公所發放時，相當受歡迎，連許多外國觀光客都索取、學習摺紙燈籠。小提燈為雙面印刷，可選擇自己喜歡的顏色組裝。

另外，板橋「慶元宵手搓湯圓送愛心」活動，8日將邀請民俗技藝老師指導，帶領近300名民眾，手搓紅白湯圓，於現場烹煮品嚐，並將手作湯圓發放低收入戶，關懷弱勢，讓民眾甜在舌頭，暖在心頭，共慶溫暖的元宵。

新北市板橋區公所今天表示，搓湯圓活動，將在板橋區街內五里活動中心，宮口街37號2樓舉行。1060207

(中央社)