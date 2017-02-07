澳洲央行利率按兵不動

我要評比

澳洲央行今天決議維持利率在1.50%的歷史低檔不變，但疲軟的通膨和成長數據讓當局不排除進一步降息。

法新社報導，隨著經濟自礦業投資榮景轉型之際，澳洲央行在2011年11月至去年8月間，總共調降利率300個基點，以支撐非資源產業。

澳洲央行總裁洛威（Philip Lowe）在這場今年首次決策會議後表示：「理事會認為本次會議維持政策不變的立場，將符合經濟的持續成長，假以時日將達成通膨目標。

澳洲央行利率不變的決議一如市場經濟師預期。。澳洲央行發表利率聲明後，澳元兌美元大致持平在76.35美分兌1澳元的水準。1060207

(中央社)