澎湖靖海宮點燈 元宵文化祭開鑼

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澎湖元宵文化祭系列活動，7日晚間由馬公烏崁靖海宮的老（石古）石高麗菜龜點燈後，陸續登場達7天7夜，元宵乞龜樂翻天，比農曆過年還熱鬧。中央社 106年2月7日

澎湖元宵文化祭系列活動，7日晚間由馬公烏崁靖海宮點燈後，陸續登場達7天7夜，元宵乞龜樂翻天，比農曆過年還熱鬧。中央社 106年2月7日

澎湖元宵文化祭系列活動，今晚由馬公烏崁靖海宮點燈後，陸續登場達7天7夜，元宵乞龜樂翻天，比農曆過年還熱鬧。

元宵節俗稱上元，澎湖全島近300座大小廟宇，都有乞龜的傳統習俗，不少廟宇還有過平安橋、攢燈腳、猜燈謎、放天燈、點燈、煙火、摸彩等聯歡活動，讓元宵暝愈夜愈熱鬧。

澎湖元宵文化祭系列活動，今晚由馬公烏崁靖海宮點燈後，提前登場至13日，將一連有7天7夜的元宵系列活動，包括有整點燈光秀、主題星光大道、老（石古）石高麗菜龜、珊瑚礁龜、蔬菜免費擲筊、電音三太子和觀光夜市等。

澎湖西巡慶元宵武轎踩街活動，10日晚間7時起將有全縣吉貝武聖殿等19座廟宇的武轎，展開馬公市區踩街遶境活動，為元宵節掀起另一波高潮。

澎湖縣政府與遠東航空合辦「元宵乞龜幸運樂」活動，11日元宵節當天下午3時起在烏崁靖海宮前舉辦有乞龜拳比比樂、燈謎猜猜樂、大胃王吃吃樂、銘點疊疊樂等活動外，還有拍照打卡或登機證送聯名乞龜御守等。1060207

(中央社)