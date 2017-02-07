印尼選前震撼彈 前軍頭參選下屆總統

雅加達省長選長倒數之際，賣力輔選的大印尼運動黨主席普拉伯沃投下震撼彈，表示2019年將參選總統，再度挑戰現任總統佐科威。中央社記者周永捷雅加達攝 106年2月7日

就在雅加達省長選舉倒數之際，賣力輔選的大印尼運動黨主席普拉伯沃投下震撼彈，他公開表示2019年將參選總統，再度挑戰現任總統佐科威。

印尼全國性地方首長選舉15日登場，雅加達省長選舉其實是現今印尼政壇3大勢力的競爭。

執政黨民主奮鬥黨主席梅嘉娃蒂推出現任省長鍾萬學和副省長查羅特（Djarot Saiful Hidayat）；前總統尤多約諾推出長子阿古斯（Agus Harimurti Yudhoyono）和雅加達省府官員希爾菲娜（Sylviana Murni）；在2014年總統大選中敗給佐科威的大印尼運動黨主席普拉伯沃，推出前教育文化部長阿尼斯（Anies Baswedan）和企業家桑迪阿加（Sandiaga Uno）。

印尼各界普遍預測，鍾萬學如果贏了省長選舉，他在2019年很有可能以佐科威副手之姿，搭檔角逐2019年正副總統大位。

而普拉伯沃雖然在2014總統大選中敗給佐科威，但野心勃勃的他，不可預測性太高，雖然佐科威釋出善意多次與他會晤，也未必能阻止他內心再起漣漪。

普拉伯沃近日在選舉造勢場合上呼籲民眾支持阿尼斯及桑迪阿加，他也向民眾表示，「如果你們想要我在2019年當總統的話，我們今日必須專注讓阿尼斯及桑迪阿加贏得雅加達選舉，我們在2月必須全力以赴」。

值得注意的是，普拉伯沃即使在2014年總統大選中敗給佐科威，但從未放棄入主總統府的目標。

佐科威2014年7月底勝選後，當時普拉伯沃仍和友軍在國會組成「紅白聯盟」，在國會中通過廢除地方首長直選的方案，下一步就是進逼廢除總統直選，企圖把人民選舉國家領袖的權利轉移給國會，走回前獨裁強人蘇哈托時代的老路，但最終未能成功。

65歲的普拉伯沃（Prabowo Subianto）是前總統蘇哈托的女婿，30多歲時就擔任特種部隊指揮官，43歲時受拔擢為三星將領，擔任陸軍戰略後備司令，以中將軍銜退役。

印尼前國防部長尤沃諾（Juwono Sudarsono）認為，普拉伯沃高度的國家忠誠，具有領導力、決斷力和韌性，就像新加坡前總理李光耀一樣，有能力把貪腐的國家治理成為世界上最廉潔的經濟體之一。

普拉伯沃在從政路上高舉民族主義大旗，力圖重建印尼光榮，這也讓他在草根階層和軍中廣受歡迎。此外，普拉伯沃以「伊斯蘭捍衛者」自居，擁有強大的穆斯林基層民意支持。

不過，普拉伯沃涉及1998年排華暴動及印尼武力鎮壓東帝汶的人權紀錄污點，也成為他角逐總統大位揮之不去的陰影，屢受攻擊。1060207

(中央社)