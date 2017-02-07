國機國造啟動 總統盼厚植航太業人才鏈

國防部和國家中山科學研究院今天簽署高教機委製協議書，總統蔡英文期許大家完成兩項任務，一個是重新厚植台灣航太工業人才鏈，另一個是加強軍民產業間的連結。

國防部今天在國家中山科學研究院航空研究所舉行「新式高教機委製協議書暨合作備忘錄簽署啟動典禮」，宣示國機國造正式啟動。典禮由蔡總統主持，空軍司令沈一鳴上將與中科院院長張冠群中將簽署備忘錄。

蔡總統致詞時表示，除了要求大家要如期、如質，完成新式高教機的「自研自製」任務外，也期許大家能夠同時完成另外兩項核心任務；第一個任務，是要重新厚植台灣的航太工業人才鏈。

蔡總統說，過去的一段時間，國內航太產業欠缺發展空間，有經驗的人才，不是遭到他國挖角，就是即將屆齡退休，但是，航太發展的能量一旦中斷，這將是國家安全和產業發展的重大災難。

蔡總統指出，高教機「自研自製」的最大戰略意涵，就是把台灣的航太人才鏈，重新建立起來；經驗及技術的傳承，雖然不是一天兩天的事。但是必須從現在就開始做起。

蔡總統要交付的第二個任務，就是要加強產業的連結。她說，國防建設一定要跟經濟發展緊密結合，國防的經費，不只是單純的支出。國防設備的製造、採購、維護、升級、更新，每一項都是重要的內需市場，每一項都可以結合周邊的產業，創造最大效益。

蔡總統指出，整個航太、機械、電機產業，已經在大台中地區，形成一個完整的聚落，再加上桃園、台南和高雄等地產業的支援，台灣的航太產業，絕對不是從零開始，而是有深厚的技術基礎。

蔡總統說，新政府上任之後，中科院的科研預算成長了21%，她希望接下來，能夠讓中科院過去的科研成果，外溢到民間產業，加強軍民產業的連結，促進民間產業的升級。

蔡總統指出，投資在新式高教機的680多億元，不僅要為發展未來制空戰力打下基礎，也要讓航太產業持續發展，進而擴大連結，支持機械、材料、資通訊等相關產業的轉型和升級；無論是已籌組起來的「A-Team 4.0」聯盟，或航太工業跟智慧機械的相加相乘，產業間的創新和合作，都是台灣未來經濟發展中非常重要的動能。1060207

(中央社)