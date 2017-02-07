參考別人照片作畫出書被告 獲不起訴

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日籍攝影師藏重信隆指控蘇姓男子，將他的照片以鉛筆繪畫臨摹方式抄襲，侵害著作權。台灣台北地方法院檢察署認為蘇姓男子未侵權，做出不起訴處分。

蘇姓男子是知名鐵道達人，出版書籍時被藏重信隆指控，擅自以鉛筆繪畫臨摹方式，重製照片「機車庫全景竹林機務段全景」、「天送埤到清水湖」。

這本書籍由行政院農業委員會林務局羅東林區管理處出版，藏重信隆一併對羅東林管處長林澔貞提告。

蘇姓男子堅稱，未有任何違反著作權法犯行，從事著作超過20年，是幫公務機關用繪畫方式還原國家歷史並出版，他沒收版稅。

蘇姓男子說，如果要侵害藏重信隆著作權，可直接取用照片，何必還請林澔貞帶他去現場，向鐵道退休老員工請教當時往事，並加入現況為背景後創作，他的畫作是獨立創作。

檢察官比對藏重信隆和蘇姓男子作品後發現，蘇姓男子畫作雖參考藏重信隆照片，但加入不同的遠山光影、火車煙霧及火車自隧道穿出等畫面，有別於藏重信隆照片的真實景觀，明顯看出是蘇姓男子自身創作。

檢察官認為蘇姓男子未侵害藏重信隆著作權，做出不起訴處分；林澔貞為書籍總策劃，無從推認說有任何違反著作權行為，也做出不起訴處分。1060207

(中央社)