美中南海叫陣 國務卿說法趨緩和

美國國務卿提勒森在國會任命聽證會的南海談話引起高度關切，他之後提出書面答詢的說法較為緩和，但仍強調南海若有緊急狀況，美國及盟邦夥伴須有能力限制中方進入人造島。

提勒森（Rex Tillerson）1月11日在國會任命聽證會回應質詢指出，「應禁止中方進入南海人造島」，引起各界關注，川普（Donald Trump）政府恐在南海畫下難以執行的紅線，甚至只有戰爭才能阻止北京的憂慮。

提勒森回應質詢時未有完整官方身分，他會後向國會提出正式書面答覆表示，美國將持續執行自由航行與飛航任務，進行國際公法許可的各種行動。

他在書面回應中說，南海如果發生緊急狀況，美國及盟邦夥伴必須有能力限制中方進入人造島，也必須有能力限制中方使用人造島對美國及盟友造成威脅。

他強調，如果提名案獲國會確認，期待與南海「緊急狀態夥伴」合作發展全方位政府方案，嚇阻中方進一步脅迫和造島行動，以及中方在南海航行或飛航自由帶來的挑戰。

提勒森的正式書面回應寫到，美國尋求處理南海爭端的和平方案，在各方重疊的南海主權宣示上不採立場，但美國不認可中方對南海海域和空域的過度聲索，中國也不應被允許利用人造島脅迫鄰國，或限制南海自由航行與飛航。

華府外交與學界多認為，提勒森對南海的公開談話，猶如畫下美方不可能執行的紅線，反而為北京的獨斷行動鋪下紅地毯。商界出身的提勒森恐怕不瞭解外交語言的精準要求與政策的廣泛影響。

相較於聽證會答詢，提勒森就任前的書面回應屬國會正式紀錄。

提勒森的南海新說法仍遠較前歐巴馬政府來得強硬，轉為美國及盟邦夥伴在緊急狀態下，必須有「限制」中方進入和使用人造島的能力，而非美方阻止中方進入人造島的單邊行動。1060207

(中央社)