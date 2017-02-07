桃園市與美富爾頓郡簽署姊妹郡市協定

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駐亞特蘭大辦事處處長劉經巖與美國喬治亞州富爾頓郡郡長易夫斯，展示簽署後的協定書。中央社記者廖漢原華盛頓傳真 106年2月7日

美國喬治亞州富爾頓郡今天完成與桃園市締結姊妹郡市協定，駐亞特蘭大辦事處處長劉經巖表示，將積極促進兩郡市夥伴關係，並邀請郡長易夫斯近期訪問台灣。

喬治亞州富爾頓郡（Fulton County）郡長易夫斯（John Eaves），6日上午在位於亞特蘭大郡行政中心的會議室，簽署富爾頓郡和桃園市的姊妹郡市協定，劉經巖與副處長段台銓等官員出席。

易夫斯表示，瞭解台灣工商業發達，與美國經貿文教關係緊密，可對富爾頓郡進一步提供經貿、文化及教育等方面的合作機會，於是積極與桃園市洽簽姊妹郡市協定。

易夫斯仍記得，曾與喬州檢察長歐倫斯（Sam Olens）等應邀訪台，對台灣政經發展印象深刻，對簽署協定感到非常欣慰。

劉經巖致詞表示，代表桃園市長鄭文燦轉達問候之意，並感謝雙方人員努力促成兩郡市簽署協定。桃園市與富爾頓郡都有蓬勃發展的工商業及航空城發展計畫，雙方專業人員的互訪與合作，值得鼓勵。

劉經巖指出，協定不限於經貿、科技、工商業及投資等面向合作，教育、學術、文化及觀光交流也同等重要。駐亞特蘭大辦事處將積極促進兩郡市的夥伴關係，邀請易夫斯近期訪問台灣。

富爾頓郡和桃園市的姊妹郡市協定，桃園市部分已於1月9日經鄭文燦簽署完成，6日再由易夫斯簽署富爾頓郡部分，儀式歷簡單隆重。

富爾頓郡位於喬治亞州北方，人口約百萬，是喬州人口最密集的區域，郡行政中心位於亞特蘭大，是美國東南部重要的商業與文化重鎮。1060207

(中央社)