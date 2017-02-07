鹽水蜂炮登場 11日下午3時起交管

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聞名海內外的台南鹽水蜂炮10日啟炮，元宵夜是最高潮，台南市警局新營分局7日宣布，鹽水11日下午3時起交管，嚴禁汽車進入鬧區。圖為停車場及行車動線指示圖。（台南市新營分局提供）中央社記者張榮祥台南傳真 106年2月7日

聞名海內外的台南鹽水蜂炮10日啟炮，元宵夜是最高潮，台南市警局新營分局7日宣布，鹽水11日下午3時起交管，嚴禁汽車進入鬧區。（台南市新營分局提供）中央社記者張榮祥台南傳真 106年2月7日

聞名海內外的台南鹽水蜂炮10日啟炮，元宵夜是最高潮，台南市警局新營分局今天宣佈，鹽水11日下午3時起交管，嚴禁汽車進入鬧區。

鹽水蜂炮10日（農曆元月14日）啟炮，鹽水武廟神轎繞行鹽水周遭部落，引爆蜂炮，11日（農曆元月15日）元宵夜返回鬧區，將這場祭典帶到最高潮。

元宵夜在鹽水體驗蜂炮有2個途徑，一是跟著武廟神轎走，另一是在鹽水國中操場的集中施放區，各有樂趣，但時間點不同，前者是晚上6時開始，後者是晚上9時。

警方預定11日下午3時起進行鹽水全面交通管制，除特種車輛及持有通行證者，汽車一律禁止進入鹽水，直到隔天祭典結束才解除。

警方在鹽水道路的管制地點，包括172線、台19線的忠孝路、信義路口；忠孝路、南門路口；忠孝路、南太路口；忠孝路、月津路口；仁愛路、金和路口；朝琴路、和平路口。

172線（復興路自新營交流道起至忠孝路與南太路段）若遇車流壅塞或神轎抵達時，汽車改道路線如下：

一、新營往學甲、嘉義縣布袋鎮、義竹鄉方向車輛：172 線→左轉新中路或新工路→右轉四維路→右轉新太路→左轉172線。

二、學甲、嘉義縣布袋鎮、義竹鄉往新營方向車輛：由172線→右轉南太路→新太路→左轉五福路→左轉新工路→右轉172線。

另在鹽水國中集中施放區部份，周邊道路11日晚上6時起至11時，除神轎、工作車輛、特種車輛外，所有車輛（含機車）在管制時間內，禁止進入「行人徒步區」。規劃範圍如下：

一，武廟路段：北起武廟路、北門路口，南至武廟路、三福路口。

二，三福路段：東起武廟路、三福路口，西至三福路、北門路口。

三，北門路段：東起武廟路、北門路口，西至北門路、三福路口。

鹽水民眾持身分證件或一般民眾持通行證，儘可能由鹽水區金和路進出；參觀蜂炮民眾儘量將車輛停放在下列地點或路段：

一，岸內糖廠停車場（供布袋、義竹、學甲方面來車停放）。

二，新營工業區內道路（新中路、四維路、五福路、八德路及新太路等路段）兩側（供學甲、新營方面來車停放）。

三，汫水里、水秀里社區（供新營、白河、後壁方面來車停放）。

警方同時呼籲體驗蜂炮的群眾，必須穿著較厚重的衣服，並戴安全帽及護目鏡、口罩，以免被蜂炮射傷。

警方同時設置多處機動派出所，受理民眾報案、提供茶水、代叫計程車、路況諮詢及協尋孩童等服務，地點分別在朝琴路、土庫路口(竹安宮)；岸內糖廠、金和路口（德春皮革廠）；忠孝路、月津路口（台亞鹽水站）；南門路（福南宮）；三福路、武廟路口（鹽水分駐所）。

若民眾有急事請求協助，也可電洽「110」或新營分局勤務指揮中心(06)6323297、鹽水分駐所(06)652 1032、太宮派出所(06)6524753。1060207

(中央社)