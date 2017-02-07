工業染料製作紅湯圓 中市查扣禁止販售
元宵節將至，台中市「檢警衛食安平台」查獲西屯區「逢甲客家湯圓」使用工業染料製作紅湯圓，現場查扣不明粉末、紅湯圓及餘料，要求不得販售，移送台中地檢署偵辦。
台中市衛生局、台中地檢署民生專案小組、內政部警政署保安警察第七總隊第三大隊等機關組成的台中市「檢警衛食安平台」，查獲西屯區「逢甲客家湯圓」使用工業用紅色素製作湯圓。
衛生局指出，日前會同相關單位，在「逢甲客家湯圓」店家後方製作處，查獲不明紅色粉末50公克、紅湯圓成品一包1900公克，及紅湯圓餘料250公克。並在紅湯圓中，檢出「法規外煤焦色素Rhodamine B鹽基性桃紅精」工業染料。
衛生局表示，顧姓負責人坦承約2年前開始使用此紅色粉末，節慶時自製湯圓供自家店面烹煮湯圓甜品使用，但不知是工業染料。
衛生局再追查，該紅色粉末是由上游購自東區慶裕有限公司，該公司何姓負責人表示，4至5年前確實有進工業染料Rhodamine B鹽基性桃紅精，主要販售給相關業者作為雕花染色用，非供食品用途，後因食安事件頻傳就不再進該產品販賣。現場稽查結果未發現該工業染料。
衛生局指出，「鹽基性桃紅精」是工業染料，若人體接觸過量可能造成肺部、喉嚨、鼻子與腸胃道黏膜的刺激與不適；因其易被違法使用添加在製作糖果、蛋糕或壽桃、麵龜、湯圓等食品染色，呼籲消費者應儘量避免選擇色彩鮮艷或是有奇異色澤的食品。
保七總隊表示，全案移請台中地檢察署後續偵辦，顧姓負責人被裁處限制住居。1060207
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。