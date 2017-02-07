工業染料製作紅湯圓 中市查扣禁止販售

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元宵節將至，台中市「檢警衛食安平台」查獲西屯區「逢甲客家湯圓」使用工業染料製作紅湯圓，現場查扣不明粉末、紅湯圓及餘料，要求不得販售，移送台中地檢署偵辦。（台中市衛生局提供）中央社記者趙麗妍傳真 106年2月7日

元宵節將至，台中市「檢警衛食安平台」查獲西屯區「逢甲客家湯圓」使用工業染料製作紅湯圓，現場查扣不明粉末、紅湯圓及餘料，要求不得販售，移送台中地檢署偵辦。

台中市衛生局、台中地檢署民生專案小組、內政部警政署保安警察第七總隊第三大隊等機關組成的台中市「檢警衛食安平台」，查獲西屯區「逢甲客家湯圓」使用工業用紅色素製作湯圓。

衛生局指出，日前會同相關單位，在「逢甲客家湯圓」店家後方製作處，查獲不明紅色粉末50公克、紅湯圓成品一包1900公克，及紅湯圓餘料250公克。並在紅湯圓中，檢出「法規外煤焦色素Rhodamine B鹽基性桃紅精」工業染料。

衛生局表示，顧姓負責人坦承約2年前開始使用此紅色粉末，節慶時自製湯圓供自家店面烹煮湯圓甜品使用，但不知是工業染料。

衛生局再追查，該紅色粉末是由上游購自東區慶裕有限公司，該公司何姓負責人表示，4至5年前確實有進工業染料Rhodamine B鹽基性桃紅精，主要販售給相關業者作為雕花染色用，非供食品用途，後因食安事件頻傳就不再進該產品販賣。現場稽查結果未發現該工業染料。

衛生局指出，「鹽基性桃紅精」是工業染料，若人體接觸過量可能造成肺部、喉嚨、鼻子與腸胃道黏膜的刺激與不適；因其易被違法使用添加在製作糖果、蛋糕或壽桃、麵龜、湯圓等食品染色，呼籲消費者應儘量避免選擇色彩鮮艷或是有奇異色澤的食品。

保七總隊表示，全案移請台中地檢察署後續偵辦，顧姓負責人被裁處限制住居。1060207

(中央社)