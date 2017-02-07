茶壺風暴 川普浴袍掀說謊風波
《紐約時報》（The New York Times）周日的報導引發推特大論戰，這次的焦點是：川普究竟有沒有浴袍？
紐時在文中描述，白宮目前陷入一片摸不著頭緒的狀態。幕僚連電燈開關都找不到，只好被迫摸黑開會。而訪客在開完會後，只能自己找路，離開「一片漆黑，幾乎空蕩蕩的西廂房」。
文中甚至指出，白宮新主人川普花很多時間，「穿著浴袍看電視」，並用黑色Sharpie麥克筆把負面新聞報導圈起來。
報導一出，白宮發言人史派瑟（Sean Spicer）隨即指出，文中充滿了錯誤與謊言，並要求紐時向川普道歉。他痛批這是典型的假新聞，更說：「我不認為總統有浴袍，當然也不會穿！」
而川普也推文駁斥，這家「失敗」的報紙「完全在憑空捏造」。
然而，據英國《衛報》（The Guardian）報導，兩人砲火猛烈的否認，隨即在社群媒體上引起廣大的迴響。
由於紐時的報導中也提到，川普在簽署行政命令前，策略長巴農（Steve Bannon）並未徹底為他進行簡報，但史派瑟偏偏挑浴袍來說，因此他處理事情的優先順序，也引發網民的質疑。
不過，他既然要談浴袍，網民就給他浴袍，紛紛貼出川普身穿浴袍的舊照，看究竟是誰在說謊。還有人指出，川普是飯店大亨，要說他沒有浴袍，實在令人難以想像。
(中時電子報)
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