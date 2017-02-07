不滿人妻提分手偷拍裸照 男子判刑1年8月定讞
宜蘭縣彭姓男子3年前因不滿有夫之婦的越南籍女子想分手，他以死逼迫對方與他一同睡覺，然後偷拍對方下體照片，還把照片放在她家門口和她先生的工廠，最高法院今日依乘機猥褻將彭男判刑8月，強制罪判刑1年、可易科罰金確定。
有妨害家庭前科的彭男與越南籍女子交往後，該女提分手並有意疏遠，為了挽回感情，他在2014年6月1日傍晚要求女子到他家談判，後來她想離開，但彭男恐嚇「要死一起死」、若不從將持刀殺害，逼迫她留下。
越南女子隨後因不明原因昏睡，彭男趁機偷走她皮包內的1200元，還擺弄她的肢體成不雅姿勢，拍攝她裸露下體照片，再寫上指責她淫亂的傳單連同猥褻照片，丟在她家門口和她先生的工廠，脅迫她繼續與他交往。
歷審都認為，彭男因與被害人有感情糾紛，卻不思以理性方式解決，不顧被害人意願偷拍及散布猥褻照片，依強制、乘機猥褻罪將彭男各判刑1年、8月，案經上訴後，最高法院駁回定讞。
(中時)
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