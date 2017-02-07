沈富雄：林聰賢沉不住氣 風險較大

前立委沈富雄今天說，大家對準勞動部長林美珠不要太苛刻，「大家稍安勿躁，1個月以後再來講」，他比較擔心準農委會主委林聰賢沉不住氣，「可能帶來的風險非常大」。

沈富雄今天接受廣播專訪，談內閣改組。

林美珠是總統蔡英文的表姐，身分引人注目。對此，沈富雄認為，外界對林美珠也不需要太苛，稍安勿躁，1個月以後再說。

沈富雄認為，蔡總統要用自己的親人，有她的想法。親人比較可信，半夜三更要問問題，打電話較無顧忌；林美珠業務、法務、學問都沒問題，聽說林美珠很公正，不偏哪一方，但是，現在公正處理勞資爭議「好像還不夠」，跟勞方接觸後，勞方第一時間點的感受與回應，這個才是決定成敗的關鍵。

沈富雄說，他比較擔心林聰賢的行事風格，林聰賢應該是因為個人的行政能力被看上，但這個動能會不會給內閣帶來正面的效果，「我打一個問號」。

他說，林聰賢沉不住氣的性格，帶來的風險很大。

至於準衛福部長陳時中，沈富雄說，大家對陳時中很少評論，陳時中是一個很厲害的人，動員能力很強，擅長非常有組織性的能員。

另外，對於今天有社團批評陳時中要停辦「健保具名核刪」制度，民進黨在騙選票。

沈富雄會後受訪認為，陳時中不會一下子就它停掉，這是醫界很強力的訴求，因為，不具名的刪減讓醫界在財務上的受傷很大，所以，這個有待觀察，現在陳時中的很多主張，尤其包括三代健保，都有點模稜兩可，現在去評論，沒有什麼意義。1060207

(中央社)