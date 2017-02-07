泰國唯一公車專用道5月停駛 不堪虧損

泰國唯一的公車專用道（BRT）因虧損累累，曼谷市政府決定在合約到期後廢除，自5月起停駛，將路權回歸，各界反應不一。

泰國曼谷市的公車專用道啟用於2010年，至今每年虧損2億泰銖（約新台幣1.9億元），票價依遠近是10-20泰銖，不過初期並未受到民眾青睞，原因在票價比一般公車高，2011年起推統一優惠價一律5泰銖，果然奏效，愈來愈多通勤族利用，在上下班時間尤其受歡迎。

不過每年虧損2億泰銖的事實，曼谷市政府不得不面對，在去年廢除5泰銖的優惠價，調高為10泰銖，但也只有尖峰時間利用率高，平時並不受青睞。

對於市政府決定停駛，習慣搭乘BRT的民眾都反對，認為可以減少民眾使用自家車，降低道路負荷。

但也有開車族指出，馬路已經夠擁塞了，BRT還有專用車道，利用率不高（BRT離峰時間每10分鐘一班），對其他用路人不公平，廢除後，大家公平使用道路，相信路況會改善。

曼谷的塞車全球聞名，大曼谷地區已經陸續興建軌道捷運系統，預計在2029年時有19條高架或地下捷運系統加入營運，目前僅有4條在營運中。

目前泰國民眾對捷運系統的接受度並不高，原因是票價過高，加上天氣炎熱，不少人寧可買車開，全程空調又不必走太多的路，也沒有停車問題，多數曼谷民眾認為就算捷運路網完成，對曼谷的壅塞交通也未必改善。1060207

(中央社)