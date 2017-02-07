泰國唯一公車專用道5月停駛 不堪虧損
泰國唯一的公車專用道（BRT）因虧損累累，曼谷市政府決定在合約到期後廢除，自5月起停駛，將路權回歸，各界反應不一。
泰國曼谷市的公車專用道啟用於2010年，至今每年虧損2億泰銖（約新台幣1.9億元），票價依遠近是10-20泰銖，不過初期並未受到民眾青睞，原因在票價比一般公車高，2011年起推統一優惠價一律5泰銖，果然奏效，愈來愈多通勤族利用，在上下班時間尤其受歡迎。
不過每年虧損2億泰銖的事實，曼谷市政府不得不面對，在去年廢除5泰銖的優惠價，調高為10泰銖，但也只有尖峰時間利用率高，平時並不受青睞。
對於市政府決定停駛，習慣搭乘BRT的民眾都反對，認為可以減少民眾使用自家車，降低道路負荷。
但也有開車族指出，馬路已經夠擁塞了，BRT還有專用車道，利用率不高（BRT離峰時間每10分鐘一班），對其他用路人不公平，廢除後，大家公平使用道路，相信路況會改善。
曼谷的塞車全球聞名，大曼谷地區已經陸續興建軌道捷運系統，預計在2029年時有19條高架或地下捷運系統加入營運，目前僅有4條在營運中。
目前泰國民眾對捷運系統的接受度並不高，原因是票價過高，加上天氣炎熱，不少人寧可買車開，全程空調又不必走太多的路，也沒有停車問題，多數曼谷民眾認為就算捷運路網完成，對曼谷的壅塞交通也未必改善。1060207
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。