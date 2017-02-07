女神卡卡小肚腩意外聚焦 掀網路舌戰
女神卡卡在第51屆職業美式足球NFL超級盃（Super Bow）的中場演出讓全球為之讚嘆，不過，12分鐘的表演最後在網路討論得最激烈的主題，竟然是她的「小肚腩」。
「獨立報」（Independent）與「每日郵報」（Daily Mail）網站紛紛報導，卡卡表演後，社群網站出現卡卡竟然敢穿露出「小肚腩」的短上衣等毒舌言論，引發另一群人不滿，跳出來幫她說話，在網路掀起一陣舌戰。
例如有名網友在推特上寫：「試著享受卡卡表演，卻一直被她肚子晃來晃去的鬆弛肥肉干擾。」
還有人說：「無論是誰設計卡卡的造型，都不該讓她露小腹。一點也不好看。」或「女神卡卡須要練練腹肌，我只看到她蹦跳的小肚腩。」
這種中傷卡卡的言論引發卡卡粉絲與許多人不滿，被卡卡暱稱「小怪獸」的粉絲跳出來稱這是「可愛的小肚肚。」
支持者稱讚卡卡帶給女性非常好的啟發，讓她們知道知道自己不需要所謂「完美身材」。
更多的說法認為：「卡卡超火辣，這點不要忘記，蠢蛋閉嘴吧，音樂才是重點。」
網路更出現「我們可以談談有關卡卡可愛的小肚肚，或「我希望我可以有小肚腩，小肚肚是如此性感…」等眾多留言。
事實上，儘管卡卡表演前，外界都聚焦她會如何利用機會痛批美國總統川普，但她並未直接這樣做，如同她出場時所說：「今晚好嗎，德州？」「今晚好嗎？美國。」
她說：「我在這裡就是要讓大家開心。」每日郵報點評，比起政治或其他訊息，卡卡最在乎的是給她的粉絲一場好秀。（譯者：中央社許湘欣）1060207
(中央社)
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