女神卡卡小肚腩意外聚焦 掀網路舌戰

女神卡卡在第51屆職業美式足球NFL超級盃（Super Bow）的中場演出讓全球為之讚嘆，不過，12分鐘的表演最後在網路討論得最激烈的主題，竟然是她的「小肚腩」。

「獨立報」（Independent）與「每日郵報」（Daily Mail）網站紛紛報導，卡卡表演後，社群網站出現卡卡竟然敢穿露出「小肚腩」的短上衣等毒舌言論，引發另一群人不滿，跳出來幫她說話，在網路掀起一陣舌戰。

例如有名網友在推特上寫：「試著享受卡卡表演，卻一直被她肚子晃來晃去的鬆弛肥肉干擾。」

還有人說：「無論是誰設計卡卡的造型，都不該讓她露小腹。一點也不好看。」或「女神卡卡須要練練腹肌，我只看到她蹦跳的小肚腩。」

這種中傷卡卡的言論引發卡卡粉絲與許多人不滿，被卡卡暱稱「小怪獸」的粉絲跳出來稱這是「可愛的小肚肚。」

支持者稱讚卡卡帶給女性非常好的啟發，讓她們知道知道自己不需要所謂「完美身材」。

更多的說法認為：「卡卡超火辣，這點不要忘記，蠢蛋閉嘴吧，音樂才是重點。」

網路更出現「我們可以談談有關卡卡可愛的小肚肚，或「我希望我可以有小肚腩，小肚肚是如此性感…」等眾多留言。

事實上，儘管卡卡表演前，外界都聚焦她會如何利用機會痛批美國總統川普，但她並未直接這樣做，如同她出場時所說：「今晚好嗎，德州？」「今晚好嗎？美國。」

她說：「我在這裡就是要讓大家開心。」每日郵報點評，比起政治或其他訊息，卡卡最在乎的是給她的粉絲一場好秀。（譯者：中央社許湘欣）1060207

(中央社)