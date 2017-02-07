花蓮鵝屍檢出禽流感 追168人健康
花蓮玉里有幼鵝屍體驗出H5N6禽流感病毒，疾病管制署今天指出，已針對幼鵝發現地半徑3公里內，養禽場、屠宰場等工作人員列管追蹤，總計168人會持續監控健康到本月12日，目前所有人都沒有疑似的健康狀況。
H5N6屬於第五類法定傳染病，我國首次發現禽類身上有病毒，未出現過人類感染病例。目前韓國、日本、中國都屬於禽鳥疫區，人類感染病例皆發生在中國大陸，自2014年至今，該國累計16例個案、其中11人死亡，致死率約7成。
疾管署指出，H5N6禽傳人比率低，目前已針對幼鵝屍體發現處半徑3公里內做列管追蹤，包含7家養禽場及1家屠宰場的工作人員。
列管的人員含拾獲幼鵝的野鳥學會保育人員1人（由新北市衛生局追蹤）、養禽場及屠宰場工作人員167人（由花蓮縣衛生局追蹤），只要有人出現類流感症狀，就會立即通報、採檢送驗，預計追蹤至本月12日。
此外，拾獲幼鵝的地點附近，以養鴨為主，並沒有養鵝，目前相關單位還在追蹤幼鵝來源。
(中時)
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