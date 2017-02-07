將接掌農委會 林聰賢：帶批評指教前進

農委會準主委林聰賢(右)今最後一次以宜蘭縣長身分主持縣務會議。（簡榮輝攝）

農委會準主委林聰賢今最後一次以宜蘭縣長身分主持縣務會議，會後與縣府一級主管在縣政府大門合影拍畢業照。（簡榮輝攝）

農委會準主委林聰賢今與縣府各局處員工合影拍畢業照。（簡榮輝攝）

宜蘭縣長林聰賢明天即將入閣轉任農委會主委，今(7日)最後一次主持縣務會議，笑稱「多回饋些意見，可帶到中央爭取。」並於會議結束時發表畢業感言，提醒縣府同仁別只是默默做事，更要與公民對話、接受各方批評指教，最後也強調，從地方前進中央可以服務更多人，期許自己很快進入狀況，請大家拭目以待。

「有沒有意見要讓我帶到中央？」林聰賢在會議上劈頭詢問，縣府局處長聽聞準主委開口，也不客氣地紛紛舉手「向主委報告」，工務處反映宜蘭水利會以水利署經費徵收農排，卻礙於農委會撥發宜蘭的經費不足，案子延宕多年，如今抽水站完工，農排卻未相對拓寬，收水機能無法發揮，希望準主委盡速核定。

農業處說，南方澳第一魚市場、南寧市場都已破舊，重建計畫在漁業署卡關，拜託準主委幫忙。教育處也提到，宜蘭縣營養午餐，每週僅有一天吃有機餐，差額由縣府吸收，未來若進行「四章一Q」，額外經費不知要由縣府或是農糧署支付？

林聰賢笑著允諾將眾局處意見帶到中央討論，並分享，農委會業務內容很多元，建議縣府持續推動富麗農村計畫，也希望宜蘭以社區營造基礎推行地方創生。

縣務會議最後程序的主席裁示時間，林聰賢特別站起來發表「畢業感言，他首先感謝縣府團隊「同仁都很耐操」，並且自承縣長職務最痛苦的就是人事安排，最後更強調從宜蘭縣政府轉任農委會，可以服務更多人。不過也遺憾自己確定入主農委會後，第一個開砲的卻是前農業處長楊文全。

「人本來就沒有那麼完美。」林聰賢認為，若認同宜蘭價值，其他對於領導風格、工作指示明確性或是魄力的力道等情緒性發言，自己都能接受。因為多元社會有不同的意見與聲音，尚未到農委會就任前，大家對他還不認識，將會帶著批評與指教進入農委會工作，相信很快能進入狀況，請大家拭目以待。

媒體事後向楊文全詢問上周開炮一事。楊文全表示，當初縣長邀請自己擔任農業處長，目的就是要以農民角度來處理農舍問題，自己秉持依法行政，最後卻也因「依法行政」的原因被撤換，顯示林縣長扛不住選票壓力。今天林縣長接任的位子，是與農民息息相關的農委會，自己身為農民當然有權利發表意見，若是接任其他部會首長，自己也沒置喙餘地。

(中時)

林聰賢與縣府各局處員工合影。（簡榮輝攝）