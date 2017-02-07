自製新式高教機啟動 蔡英文出席見證

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蔡英文總統（見圖）7日出席「新式高教機委製協議書及合作備忘錄簽署啟動典禮」，蔡總統致詞正式宣示國機國造啟動。(陳怡誠攝）

空軍司令沈一鳴（左二）、中科院院長張冠群（右二）簽署備忘錄象徵國機國造正式啟動。(陳怡誠攝）

蔡總統致詞正式宣示國機國造啟動，離開會場時向出席中科院新聘航空新血輪們大聲說加油。(陳怡誠攝）

蔡英文總統今（7）日出席「新式高教機委製協議書及合作備忘錄簽署啟動典禮」，蔡總統致詞正式宣示國機國造啟動。

國防部今日於中山科學研究院航空研究所舉行「新式高教機委製協議書及合作備忘錄簽署啟動典禮」，總統蔡英文致詞，並宣示國機國造正式啟動。空軍司令沈一鳴、中科院院長張冠群均簽署備忘錄。

蔡總統表示，不僅要為未來制空權打基礎，也要讓航太產業持續發展。蔡英文離開會場時，還向出席中科院新聘航空新血輪們大聲說加油。

(中時)