機捷免費試乘 台茂18日推假日接駁車

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機場捷運試營運由團體免費試乘首發，16日擴及個人自由試乘，台茂購物中心敲定自18日第一個周末假日啟動「免費假日接駁車」往返山鼻站，迎接3月2日正式通車。

台茂購物中心表示，因應機捷通車帶來台北市、新北市及桃園市「北北桃」首都生活圈形成的新消費時代，自18日逢周六、日及國定假日在機捷山鼻 (A10)站推出免費「台茂假日接駁車」往返。

台茂指出，A10站至台茂單趟行駛時間約10分鐘，首班車為上午10時30分，每15分鐘一班，末班車晚上10時45 分，預計單日來回共100班次，最高每天可服務2,000人次。

(工商)