防俄邊界推進 美遣M1A2坦克移駐愛沙尼亞

M1A2型坦克在波蘭東部基地進行訓練任務。（圖/美軍DVIDS網站）

去年底應北大西洋公約組織（NATO）之邀，美軍派遣大批重裝武器和數千名地面部隊前往歐陸，協助東歐各國進行軍事交流和演習，駐歐美軍繼進駐波蘭後，如今更向波羅的海（Baltic Sea）區域推進，派遣50個戰鬥單位前往愛沙尼亞北部駐防，此番移駐包含4輛M1A2型坦克（M1 Abrams）和15輛M2布雷德利裝步戰車（M2 Bradley IFV），試圖向東擴大邊界以防衛俄國可能的威脅。

據今日俄羅斯網（Russia Today）報導，駐歐美軍在今年1月初從本土加派武裝與部隊後，這兩個月來頻頻與歐陸各國進行交流，並不定時展開移防的任務。繼美軍進駐波蘭基地後，如今另有一批美軍向東移動至愛沙尼亞境內。此次任務包含4輛M1A2坦克和15輛戰車，以及50個地面戰鬥單位，被外界視為是美國為了對俄羅斯警告，要他別在烏克蘭輕舉妄動。美國國防部隨後發布聲明表示，「此番移防是與北約聯合的常態行動，是為了穩定該區域的和平，並給予我們的盟邦更多更安全的協助。」

目前正在波蘭東部進行訓練的M2布雷德利裝步戰車。（圖/美軍DVIDS網站）

去年7月，北約通過自冷戰後最大的一次軍事行動議案，德、加、英、美將派遣聯合部隊進駐東歐4國（愛沙尼亞、拉脫維亞、立陶宛和波蘭），而美軍亦會輪調至保加利亞和羅馬尼亞等國，協助盟邦進行訓練和防堵俄羅斯。而今年1月，美軍正式調派4000多名地面部隊和M109自走砲（M109 howitzer）、M1A2型坦克和M2布雷德利裝步戰車等2,800輛重裝武力登陸歐洲，隨即展開一系列的軍事任務。

俄國也不甘示弱，也開始加速導彈和飛彈的研製，並調整其在西部邊境的軍事配屬，俄國國防部更多次向美國喊話，警告美軍別輕舉妄動、以免造成無法挽回的局面。如今烏克蘭東部再次陷入民兵與政府軍的交戰，讓本就處於緊繃狀態的歐洲大陸更加緊張，美俄歐三方的衝突恐怕在所難免。

(中時電子報)