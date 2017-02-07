光輝不在？美國海軍2／3戰機停飛待料

不管是神盾艦都是艦空母艦，都是美國強悍軍力的具體形象，但是因為預算不足，要維持現有規模都很困難。(圖/美國海軍)

從太平洋戰爭開始，美國艦隊就以航空母艦為核心，艦載戰機為劍鋒，展現了無敵的實力，可以說航空母艦戰鬥群是美國強大軍力的代表。如今美國海軍戰機群似乎鋒芒暗淡，至少超過一半的海軍戰機無法飛行，最主要是因為沒有足夠的維護費用來保養戰機。

防衛新聞(Defense News)報導，除了航空母艦戰機中隊受到影響外，現有的軍艦也沒有足夠的錢來修理，許多船艦的維護時間被迫拉長工作時間，因為在等料件。有些潛艦進塢後被延後修理時程，長達四年或更長時間都沒辦法完重新下水。波夕號(USS Boise ,SSN-764)核動力攻擊潛艦就是遇到這個情況失去了潛水認證。 美國海軍發言人聲稱，如果缺錢的情況無法解決，另外五艘潛艦將在今年年底處於同一個狀態。

現在新政府上台，似乎開始有些轉機，國防部長詹姆斯·馬蒂斯(James Mattis)擬訂了一個三階段計劃，提交2017年國防預算修正案，如果順利將在3月1日被通過，並發送到管理和預算單位。

同時美國政府決定要擴充美國海軍艦隊規模，稱稱要將現有的308艘，擴增到350艘。不過美國海軍一位高級軍官認為，現在海軍的當務之急是現有的維護經費，而不是新船建造。他說：「維修至關重要，在4月之前，整個海軍大概需要80億元來修復艦隊與基地，包括採買需要的零件。」

美國海軍統計，現海軍航空隊有53％的飛機無法飛行，這約等於1700架的戰鬥機、預警機、運輸機和直升機。其中又以F/A-18大黃蜂戰機特別嚴重，停飛比例達到62％，其中27％被封存，35％等待維修零件。

戰機不能起飛，飛行員的訓練時間與例行任務也遭到削減，目前美國海軍機組人員只能正在努力維持最低飛行需求。造成的結果是許多飛行基地都沒有運作。 2013年，有17％的飛行軍官拒絕替首長表演飛行，了2016年，這個比例增長到29％。

美國軍方怪罪給先前的歐巴馬政府，在歐巴馬時代，美國的作戰任務並沒有減少，但是政府與國會卻不斷削減預算，造成如今三軍都在叫窮，而且影響到戰備與現有軍力規模。雖然新政府決定會改善，但是他們必須與時間拔河，必須趕在會計年度結算前完成撥款，否則即使明年會改善，但是今年仍然很難撐過去。

(中時電子報)