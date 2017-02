墨子刻反駁波頓 台灣緊張將是三輸

美史丹佛大學胡佛研究所榮譽資深研究員墨子刻投書「華爾街日報」,反駁前美駐聯合國大使波頓呼籲重新審視「一中政策」,強化與台灣更緊密軍事關係的論點,認為是誤導。

美國中國通墨子刻(Thomas A. Metzger)強調,處理中國與台灣的政策必須正確(Getting It Right With China and Taiwan)。中國在南海興建軍事島嶼基地挑戰美在東亞及東南亞的核心利益,美新總統確實需要精準且強硬的權力政治回應。

不過,他認為,美在追求自身利益之際,不應威脅破壞現行北京與台北之間的和平、建設性關係脆弱架構。2015年11月新加坡「馬習會」算是概括總結兩岸模糊運作模式。

文章提及,一旦選擇回到台海兩個政府之間危險緊張關係,不僅兩岸雙方,就連美國也無法獲益,將是三輸局面。

墨子刻指出,美積極追求在西太平洋的利益,對中國與台灣之間虛構的政治現實以及永久的和平,必須擁有既深入且複雜的敏感性,這才是美國政策持續追求的主要目標。

波頓(John Bolton)1月17日曾撰文:「重新檢視一個中國政策」(Revisit the‘One-China Policy’),強調美台更緊密軍事關係,有助對抗北京的好戰。1060207

(中央社)