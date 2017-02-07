墨子刻反駁波頓 台灣緊張將是三輸
美史丹佛大學胡佛研究所榮譽資深研究員墨子刻投書「華爾街日報」，反駁前美駐聯合國大使波頓呼籲重新審視「一中政策」，強化與台灣更緊密軍事關係的論點，認為是誤導。
美國中國通墨子刻（Thomas A. Metzger）強調，處理中國與台灣的政策必須正確（Getting It Right With China and Taiwan）。中國在南海興建軍事島嶼基地挑戰美在東亞及東南亞的核心利益，美新總統確實需要精準且強硬的權力政治回應。
不過，他認為，美在追求自身利益之際，不應威脅破壞現行北京與台北之間的和平、建設性關係脆弱架構。2015年11月新加坡「馬習會」算是概括總結兩岸模糊運作模式。
文章提及，一旦選擇回到台海兩個政府之間危險緊張關係，不僅兩岸雙方，就連美國也無法獲益，將是三輸局面。
墨子刻指出，美積極追求在西太平洋的利益，對中國與台灣之間虛構的政治現實以及永久的和平，必須擁有既深入且複雜的敏感性，這才是美國政策持續追求的主要目標。
波頓（John Bolton）1月17日曾撰文：「重新檢視一個中國政策」（Revisit the‘One-China Policy’），強調美台更緊密軍事關係，有助對抗北京的好戰。1060207
(中央社)
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