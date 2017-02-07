副總統盼台日企業界 加強東協南亞合作

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副總統陳建仁（右）7日接見日本「九州經濟連攜推進機構」，他說，日商向來是亞太各國外人直接投資（FDI）最主要來源，希望未來台日企業界加強推動雙方在東協及南亞等第三地合作交流。（總統府提供）中央社記者葉素萍傳真 106年2月7日

副總統陳建仁今天表示，日商向來是亞太各國外人直接投資（FDI）最主要來源，希望未來台日企業界加強推動雙方在東協及南亞等第三地合作交流。

「九州經濟連攜推進機構」創立30週年，在台北市舉行30週年紀念研討會，陳副總統接見日本九州經濟連攜推進機構會長石原進等人說，目前政府正積極推動新南向政策，台商在東協國家布局長久，已有相當基礎與網絡，近幾年更延伸到南亞地區各國。

陳副總統說，非常感謝日本政府長久以來支持台灣參與區域經濟整合與強化雙邊經濟貿易關係。亞東關係協會與交流協會共同於去年11月舉辦「第41屆台日經濟貿易會議」，推動洽簽台日「強化產品安全領域之交流與合作備忘錄」與「語文教育交流合作備忘錄」，對深化台日緊密經貿關係助益甚大。

陳副總統表示，民意調查結果顯示，兩國人民無論是最喜歡的國家或最想親近的國家，都是台灣和日本；觀光方面，兩國互訪人數去年超過600萬人次。

在文化交流方面，陳副總統說，日本國會西元2011年3月通過「海外美術品等公開促進法」，讓國立故宮博物院文物分別在日本東京國立博物館及九州國立博物館展出，為台日文化交流史寫下美好一頁。

陳副總統表示，東京國立博物館及九州國立博物館文物現正在故宮南院展出，掀起台灣人民對日本傳統文物熱潮，日前與會訪賓也曾前往參觀，相信是一次可看到眾多日本國寶難得機會。新的一年，盼能更深化台日經濟、觀光、文化及藝術等各項交流，增進相互理解。1060207

(中央社)