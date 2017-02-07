自稱義消大鬧加油站 中市消防：非義消

台中市一間加油站日前有一名身著義消服裝的男子在加油站與站務人員起衝突，台中市消防局在官網澄清，「該男子並非本局義消同仁。」

有民眾在爆料公社張貼文章，台中市一間加油站日前有一名男子與站務人員發生衝突，該男子除自稱是台中市義消人員，正要載妹去救火，他現場與民眾發生衝突，還指稱「你家就別失火」，引發旁人不滿。

台中市消防局調查並在官網澄清，經查證該名穿著義消衣服為蔡姓男子，並非本局義消同仁，該時段該地區並無通報義消支援救災任務，蔡姓民眾穿著義消紅色工作外套，外套來源查證中。1060207

(中央社)