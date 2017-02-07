英親歐議員提修正案擋脫歐 闖關失敗

英國國會今天否決修改首相梅伊（Theresa May）通知歐洲聯盟（EU）英國脫歐意向權限的修正案。

路透社報導，議員們在長達7小時的辯論中，投票反對親歐盟議員所提的多項修正案。這些修正案對梅伊在3月31日前展開脫歐談判的計畫附加條件。

議員們今天針對國會細查脫歐程序以及英國地方政府的參與等議題進行表決。1060207

(中央社)