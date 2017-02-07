雲南1天2起森林大火 火場逾百公頃

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中國大陸雲南省怒江（人栗）僳族自治州蘭坪白族普米族自治縣5日發生2起森林大火，火勢持續至目前仍未撲滅。新華社今天報導，這2起森林大火火場面積總計達130公頃，起火原因仍待調查。

報導引述雲南省森林防火指揮部表示，蘭坪白族普米族自治縣中排鄉德慶村吉大魯後山、營盤鎮恩羅村委會彌羅煙小組後山5日下午3時先後發生火警，火場面積分別約為70公頃、60公頃。

報導表示，由於火場海拔較高，地形複雜，撲救較為困難，火勢截至目前仍未被撲滅，但已獲控制，火場周邊無受威脅村莊和重要設施。1060207

(中央社)