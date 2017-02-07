機上廁1張小紙條立大功 救了被賣少女

美國媒體報導，空姐費德瑞克（Shelia Fedrick）靠著在機上廁所留下1張小紙條，從賣淫人蛇手中救出1名少女。

英國廣播公司（BBC）網站報導，這起2011年發生在阿拉斯加航空（Alaska Airline）班機的事件，本週在美國媒體報導下才曝光。

空姐費德瑞克告訴美國國家廣播公司（NBC），當時在機上看到少女蓬頭垢面，身旁的男子穿著卻很體面，形成強烈對比，少女「看起來像是歷經一場煉獄」，且男子還不讓她跟少女說話。

根據福斯新聞（Fox News）網站，空姐說，少女約14、15歲，無論是年紀還是外觀，都與同行男子差距甚大，讓她覺得不對勁。她以唇語示意少女到飛機廁所，並在鏡子上貼了紙條給少女，讓少女得以寫下求救訊息。

空姐當下趕緊通知機長，機長報警後，這名男子一下機就遭逮捕，空姐的機警救出了這名遭到人口販子拐賣的少女。

空姐表示，少女現在上了大學，也與她連絡過幾次。「我當時在給她的紙條上留電話，我猜她記了下來，幾週後她就打給我。」

「華盛頓郵報」報導，估計每年有5萬多名女性被賣到美國賣淫。美國移民暨海關執法局去年逮捕2000名人口販子並發現400名受害者。

空服員如今也會受訓，了解如何辨認人口販賣跡象。設立航空大使（Airline Ambassadors）組織協助訓練空服員打擊人口走私的瑞瓦德（Nancy Rivard）表示，建議不動聲色報警，以免打草驚蛇，讓自己和受害者置於險境。1060207

(中央社)