AR和VR感受台北燈節 拍照集點換小禮物
台北市觀傳局今天說，首度移師西區的台北燈節特別透過AR與VR，讓各世代一起在西門町玩科技，且只要下載「COCOAR2」掃描軟體App，在現場集滿3個AR踩點紀錄，就可兌換小禮物。
觀光傳播局局長簡余晏表示，AR（擴增實境）技術已被運用在不少大型活動、演唱會等場合，今年台北燈節開幕點燈儀式，也使用AR，讓在電腦或電視前看直播的民眾，大為驚艷。
觀傳局說，民眾只要先下載「COCOAR2」掃描軟體App，然後到燈區現場找3塊大型AR立牌，掃描立牌的燈節意象圖案，就可有3個不同燈節圖像相框，與燈區現地合照後，並集滿3個AR踩點紀錄，就可到國軍英雄館前的大會4號服務台，換取每天限量300份的燈節紀念小禮品Hologram（全像投影）景片。
觀傳局表示，這次特別製作Hologram（全像投影）景片，使用手機就可看到立體的小奇雞燈光秀；AR與VR科技在現代人的生活中扮演很重要角色。
在VR虛擬實境方面，從台北燈節官網首頁就可點入，VR會呈現燈區完整街景，不必出門，也可透過上網看到燈節現場精采畫面。
觀傳局提醒，台北燈節活動至12日止，因應活動舉辦，西門町附近路段會交通管制，提醒用路人多加留意，賞燈民眾也可多利用大眾交通運輸工具，詳細內容可搜尋「2017台北燈節」官網。1060207
(中央社)
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