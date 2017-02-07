諱疾忌醫 9旬婦氣喘纏身40年
台中市97歲張姓婦人，因擔心被人笑是「黑估」，即便受氣喘所苦長達40年，卻始終不願就醫治療，導致她支氣喘狹窄、呼吸衰竭，日前還因無法換氣差點昏迷，送醫後接受陽壓呼吸器與噴劑治療，終於能舒服呼吸了。
亞洲大學附屬醫院胸腔內科主任黃建文表示，這名婦人到醫院時肺部細支氣管已經硬化，只要輕微感冒，走路時就會出現喘鳴聲，嚴重影響其生活品質。追究原因都是因40年來沒有就醫檢查、控制氣喘病情所導致，甚至她險些因呼吸衰竭昏迷，到院後起初還不想住院，經家人不斷勸說才同意治療。
尊重家人不希望插管的決定，黃建文說，醫療團隊改以陽壓呼吸器配合氣喘類固醇噴劑治療張婦，逐漸改善她的情況，日前張婦開心的走出醫院，還告訴家人「10幾年沒有這麼舒服的呼吸了，感覺真好！」
黃建文指出，氣喘屬於過敏性呼吸道疾病，若不適當治療，症狀會反覆出現，患者若能配合醫師、使用吸入性類固醇治療，可有效控制病情，但台灣約有1成患者因害怕依賴藥物、放任氣喘不管，長久恐造成呼吸衰竭。
黃建文強調，治療氣喘的吸入型類固醇因劑量低、吸入後直接用於呼吸道，僅少量被身體吸收，很少形成全身性併發症，最近又逢強烈大陸冷氣團來襲，低溫恐下探9度，而支氣管受冷空氣刺激，氣喘容易發作，呼籲民眾要注意。
(中時)
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