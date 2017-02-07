驚！曹格8歲兒根本神童 英文草寫美到哭
歌王曹格與太太吳速玲結婚8年，育有大兒子Joe跟小女兒包子妹Grace，小兄妹因上大陸綜藝《爸爸去哪兒2》而爆紅，萌娃模樣迷倒眾人，而即便節目下檔，爸媽也仍常在社群網站更新孩子們的近況，昨天媽媽吳速玲在臉書貼出兒子的練習本，上頭超美的草寫字體，讓網友驚豔不已，根本難有幾個大人勝出！
曹格老婆吳速玲昨天在臉書po文，這次沒有萌娃現身，但照片比什麼都吸睛，她說自從不讓兒子Joe在上學日看電視後，小孩就在家晃來晃去，於是建議他去練一下單字，而過沒多久，Joe就把作品交出了，上頭寫滿了英文草寫，字跡工整而秀麗，很難想像這是出自於一個8歲小男孩之手。
而讓媽媽感動的是，孩子長大了！「我用說的就可以跟他溝通，不用再像老媽子一樣念個不停，而且我很開心的誇講他，他說：離睡覺還有一些時間，那我再去寫一篇故事！」，吳速玲笑稱自己的心情就像雙重中獎，「第六感告訴我，等他們睡了，我要去買樂透」。
(中時電子報)
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