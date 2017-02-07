毒蟲拒攔檢開車拖行所長 警開2槍制止

警方從涂男車上起獲安非他命吸食器2組、玻璃球2個、塑膠藥勺等。（譚宇哲翻攝）

新北市30歲涂姓男子今天凌晨1時開車行經淡金路，遇淡水警分局中山路派出所盤查，車內的毒品吸食器當場被所長賴崇逸發現，涂男疑似心虛，竟急踩油門欲逃逸，仍在盤查的賴崇逸因而被拖行約5公尺，導致右手手指擦傷，左腳膝蓋擦傷。所幸同仁即時對空鳴槍2次，讓涂男停車就逮，訊後依妨害公務罪嫌移送。

警方表示，淡水分局中山路派出所凌晨1時由所長賴崇逸帶隊，在淡水區淡金公路米蘭汽車旅館前，盤查可疑車輛，當時發現涂男駕駛的黑色轎車形跡可疑，立即攔下盤查。涂男當下神色慌張、回話語無倫次、情緒焦躁，賴崇逸與涂男對話過程中，赫見駕駛座旁及排檔桿前方凹槽處有玻璃球吸食器，遂打開副駕駛座車門要求涂男接受盤查。

不料涂男佯裝將車打P檔停車配合，卻趁機變換D檔踩油門欲逃逸，賴崇逸不幸遭富駕駛座車門夾住拖行約5公尺。警員羅中佑立即拔槍對空鳴槍，涂男嚇得棄車逃逸，羅中佑此時再度鳴第二槍，涂男才腿軟跪地，乖乖就逮，而賴崇逸在過程中遭其拖行約5公尺，導致右手手指擦傷，左腳膝蓋擦傷，所幸無大礙。

所長賴崇逸表示，涂姓男子因車上攜帶有毒品擔心遭查獲，盤問時神色慌張，突然逃逸，所幸隨行員警羅中佑即時對空鳴槍兩次，成功壓制涂男氣勢，當場將涂男逮捕，起獲安非他命吸食器2組、玻璃球2個、塑膠藥勺等。\最後將涂男依涉嫌妨害公務、毒品危害防制條例、公共危險案，移送士林地檢署偵辦。

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(中時)