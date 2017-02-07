涉在可疑貨車裝GPS查緝走私 海巡遭判刑
海巡署王姓士官長為加強查緝走私，涉在可疑貨車底盤偷裝GPS衛星定位追蹤器，一周後取回時遭車主報警當場逮獲，但檢不起訴處分，陳姓被害人不服聲請交付審判獲准；一審依妨害秘密罪判王拘役40天，二審也認為裝定位器嚴重侵犯憲法保障民眾隱私權，判拘役50天，得易科罰金，緩刑2年確定。
海巡署南巡局52大隊王姓士官擔任司法組長期間，曾查獲蕭姓嫌犯駕駛車身印某公司字樣的貨車載運私菸，為追查該公司名下車輛有無走私，於是向人借用GPS衛星定位追蹤器；2014年6月28日晚間，將GPS追蹤器偷裝在可疑貨車底盤，藉以取得貨車行蹤，不料，同年7月4日下午取回GPS時，經車主發現追趕，報警當場逮捕。
王男主張用GPS與傳統人力跟監無異，況且只監控公共道路上的軌跡，裝設定位器跟監，事前也不知道貨車為陳所使用，自認未侵害隱私權，高雄地檢署起初接受王男說法，以不起訴處分確定；不過對方不服聲明異議後發回，檢方認定涉妨害秘密罪起訴。
高雄地方法院認為，GPS安裝車上極隱密，可連續多日、全天候不間斷追蹤他人車輛，受監控車輛不只行駛道路上，即使私人領域都偵測、定位，故認定觸犯妨害秘密罪判拘役40天，得易科罰金，緩刑2年。
高雄高分院審結指出，辦案方式有很多種，但偷裝GPS已侵犯民眾隱私，仍認為涉妨害秘密罪，依法判刑。
(中時)
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