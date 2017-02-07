一卡通推史奴比新卡 買就抽五月天門票

SNOOPY造型吊飾一卡通，可吊掛於識別證上，方便刷卡使用。(圖／一卡通提供)

SNOOPY造型吊飾一卡通，可吊掛於包包，方便刷卡使用。(圖／一卡通提供)

天團五月天3月18日到21日在高雄的演唱會，一票難求，一推出就秒殺，一卡通票證公司掌握時機，在新上市的SNOOPY一卡通銷售上，搭上五月天的人氣，只要購買新上市的一卡通，就有機會抽中免費的五月天門票。

一卡通票證公司今(7)日表示，誕生已超過一甲子的SNOOPY，時至今日，仍深受各年齡層的喜愛，SNOOPY與一卡通合作近3年以來，共發行了28款一卡通，一直以來都是最熱銷的版面。

一卡通公司說，此次推出全新太空系列版面，包含3款特製紀念卡及2款不同材質的吊飾造型卡，希望能再次搶占收藏者的心。

不過，SNOOPY一卡通此次發行，有了全新的促銷利器，就是與五月天演唱會結合，一卡通公司表示，3月18日到3月21日，五月天將再度在高雄舉辦演唱會，演唱會門票又再度一票難求，因此，決定與五月天再度合作的一卡通，也同步推出抽獎活動，加惠歌迷。

一卡通公司說，只要在2月28日之前，在一卡通YAHOO超級商城，購買全系列一卡通票卡，並完成付款，每一筆訂單可獲「五月天2017人生無限公司演唱會(高雄場)門票」抽獎機會一次，2筆訂單可獲得2次抽獎機會。

(工商)