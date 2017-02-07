童綜合醫院2017金雞報喜團拜活動
台中童綜合醫院「2017金雞報喜‧團拜活動」今天登場！今年以仿效賀歲電影〈擺渡人〉為主軸，在主持人管興與英英的搞笑演出下，帶動現場歡樂氣氛。副董事長童瑞龍說，新的一年，童綜合醫院除將迎接更多的挑戰外，亦將繼續提供民眾更好的醫療照顧與品質。
童綜合醫院金雞報喜團拜活動，由青春熱血的清水高中大老鷹熱舞社到場表演，兩首充滿力道的Hip hop舞蹈搏得現場如雷掌聲，熱力舞動撼全場；清水高中大老鷹熱舞社是由台中知名舞蹈老師絲逸歡指導，學生們利用課餘時間練習，並時常與各校交流，互相切磋舞技，也積極參予許多表演及比賽，如春暉專案或高校盃等等都看得到他們的身影。
緊接著健康大使上台教所有人跳健康操，參與團拜的醫護人員也隨著音樂舞動身體，讓健康從開春就落實，遠離疾病不用愁；再來進行「愛戒才會贏 健康作伙來」的戒菸檳宣示，呼籲民眾不要再抽菸與吃檳榔，只有戒除惡習才能贏得健康的人生。
童綜合醫院院長張子明表示，醫院一直以來堅持著守護民眾健康的承諾，因為對於品質的把關，所以不斷地鼓勵醫護人員進修與學習新的醫療技術，也引進許多最好最新的醫療設備。
副董事長童瑞龍指出，童綜合醫院心臟醫學團隊在2016年4月通過「國際疾病別認證-急性心肌梗塞」，緊接著12月也通過了「國際疾病別認證-腦中風照護」，證明童綜合醫院持續完善醫療流程的努力不停歇。
(中時)
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