竹市元宵情人節 周湯豪陪過
「團圓慶元宵、浪漫護城河」活動，11日下午3時開始在護城河畔、青少年館旁綠地熱鬧舉行，現場除有40攤文創市集，兒童劇團、民俗雜技，晚間還有當紅偶像歌手卓文萱、周湯豪，也將在浪漫的護城河，陪伴民眾歡樂慶元宵。
市長林智堅說，元宵節是傳統重要節日，今年元宵節與西洋情人節相近，市府特別相互結合，以「雙節同慶」概念，規畫精彩可期的活動，搭配護城河環境再造，以及裝置藝術點綴，期盼不論一家大小，還是戀人們，都能齊聚度過浪漫的元宵情人節，進一步認識這座年輕古城。
文化局說，元宵節當天下午3時，首先由護城河畔的文創市集活動登場，手作達人擺攤展售各類精緻小物、健康餐點，與民眾分享手作經驗，同時，另一邊的青少年館旁綠地，也有兒童劇團、提燈猜燈謎、互動遊戲輪番上陣，並提供5000份小提燈供民眾索取。
民俗雜耍及酷炫的LED舞獅表演，下午6時也將揭開晚會序幕，文化局說，這次元宵、西洋情人節活動結合，專為戀人們邀請知名歌手卓文萱、周湯豪，帶來一連串歌舞演出，讓每對情侶都能在浪漫的護城河畔，度過難忘情人節。
(中時)
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