再不降雨 竹苗中嘉南高水情要亮「吃緊」燈號
水情緊急地區擴大！除桃園與新北板新水情已轉為「吃緊」綠燈外，水利署今日召開水情會議再度決議，近日內若無明顯降雨，下周一(13日)新竹及高雄地區、下下周四(23日)苗栗、台中、嘉義及台南地區也都將進入「吃緊」綠燈狀態。該署並將於21日再次召開水情會議，檢討部分地區是否進入第一階段限水「夜間減壓」。
水利署並自即日起成立應變小組，備戰可能的旱象。該署表示，原本有討論是否桃園與新北板新是否進入第一階段限水，但因為會會影響管線末端住戶，因此決定再觀察。
水利署強調，去年12月至今年1月份各地區降雨量有明顯偏少情形，春節零星降雨未帶來足夠水量，其中北部石門水庫、中部鯉魚潭水庫及南部曾文水庫實際降雨量均只有歷年平均值約2成5，水庫蓄水率已降至6成，另外新竹地區頭前溪及高雄地區高屏溪川流量亦呈現偏少情形，所以全面提升水情燈號，加強因應。
(中時)
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