將掌農委會 林聰賢︰帶著批評前進
將入閣接任行政院農業委員會主任委員的宜蘭縣長林聰賢今天說，會帶著批評前進，相信很快就能進入狀況，請大家拭目以待。
林聰賢明天將卸下宜蘭縣長職務，接任農委會主委，外界對於這項人事案有不同看法。此外，農委會官員從台北市前往宜蘭縣政府報告業務，林聰賢遭指未上任就耍官威；農委會說，行程屬於慣例，希望林聰賢順利銜接政務。
林聰賢上午在宜蘭縣府主持最後一次縣務會議時，勉勵縣府員工要繼續秉持宜蘭價值，虛心接受各方批評指教，多與外界溝通對話，不能默默做事，也感謝宜蘭縣民栽培。
他受訪表示，社會非常多元，大家有不同意見與聲音，他還沒入閣，或許外界還不是很了解他，會帶著這些批評指教進入農委會工作，相信很快就能進入狀況，請大家拭目以待。
至於農委會官員昨天專程到縣府報告業務，林聰賢說，「不要再害我們同事了」。1060207
(中央社)
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