桃園全國客家日 打造客家魅力城

我要評比

桃園市長鄭文燦今天表示，桃園是客家之都，客家族群高達80萬人，是桃竹苗客家生活圈第一庄，桃園肩負台灣客家文化復興的責任，客家也是市府施政重點。

鄭文燦今天出席「2017桃園市全國客家日」記者會，他說，要讓客家走入生活、結合城市、連結歷史，深化客家文化同時向下扎根，厚植桃園客家文化底蘊，展現多元文化包容的精神。

他表示，農曆正月20日為客家「天穿日」，這一天是客家人休養生息之日，是客家敦厚且獨特的傳統習俗，在「客家基本法」通過後，便選定客家文化獨有的「天穿日」為「全國客家日」。

鄭文燦指出，這次「全國客家日」活動以生活化方式呈現，將於2月11日至3月12日展開熱鬧慶祝活動，包括解謎、尋寶、健走、踩街等活動，歡迎年輕人一同參與，讓天穿日更具知名度也更普及化。1060207

(中央社)