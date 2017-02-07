許厝分校檢驗報告 環團質疑李俊璋

國健署委託成大教授李俊璋進行許厝分校學童尿液分析，遭到環保團體質疑李俊璋曾經主持的六輕健康風險評估報告有錯，低估致癌風險，因此反對其負責許厝分校的檢驗。

台灣水資源保育聯盟等多個環保團體今天聯合發出聲明表示，成大教授李俊璋所主持的六輕健康風險評估報告有錯，低估致癌風險的情況。

水資源保育聯盟表示，根據民國99年的雲林環保局檢測資料及六輕所提供報告資料，都已測到致癌性的氯仿、四氯化碳、三氯乙烯及1,2二溴乙烷等，但李俊璋的研究報告當中，卻並未列入致癌風險計算，低估致癌風險，顯示其報告有錯。

水資源保育聯盟說，由於李俊璋有受託六輕且報告有誤並未釐清的前科，因此不應該由李俊璋負責許厝分校的師生健康調查。1060207

(中央社)