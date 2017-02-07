許厝分校案專家會議 成大教授李俊璋封口
雲林縣麥寮橋頭國小許厝分校61名學童，去年9月被強制遷回本校就讀，同時由衛福部國健署委託成大教授李俊璋監測學童尿液；國健署今召開「六輕石化區對附近學童之流行病學研究」第二次專家學者討論會議，會後李俊璋走後門離去，被媒體發現上前採訪，卻遭國健署官員在旁阻撓，李則說「未獲得國健署授權發言」。
國健署去年原決定由成大和國衛院共同檢驗學童尿液，上周則以「成大為國家機構」為由，改口由成大負責單一檢驗，但李俊璋長期遭環團批評「長期接受六經委託研究」，質疑其檢驗公正性，國健署長王英偉則強調「尊重專業」。
李俊璋今參與國健署專家會議，過程中曾跟媒體表示，他未獲得國健署授權，不好對外發言；會後他從國健署後門離開、趕往科技部參與另一場會議，在後門被媒體堵訪時，表示「今天會議就是討論氯乙烯VCM和TdGA的濃度，詳情則由國健署來說明」。
記者追問，學童尿液TdGA資料「跟國健署要了2周都要不到」，希望他能說明自己的檢驗；在旁的國健署社區健康組研究員林真夙則站出來將記者和李俊章隔開，表示「待會再跟大家說明」，而李接著便搭車離去。
(中時)
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