無法在家等收貨 智能櫃進駐超商、高捷
掌櫃智慧生活公司董事長孟廣葳與總經理蔡鎧俊宣布，公司即9日將在全台開通「掌櫃智能櫃」服務，翻轉消費體驗，讓物流轉櫃，目前已經在萊爾富、高雄捷運、美聯社等設640智能櫃，讓無法在家等候送貨買主的需求，可以就近取貨。
該公司透過在萊爾富、美廉社、東京都物業管理的社區、高雄捷運等設櫃，悠遊卡、信用卡、LINE等做支付夥伴、台灣順豐、宅配通及嘉里大榮負責物流，建立一個跨產業、開放性的智慧物流平台，開創台灣平台經濟新紀元。
該公司自行研發設計的智能櫃，收貨人只要6個號碼就可開櫃取貨，貨物存放時間有72個小時，貨物最大尺吋長寬高總和110公分，這項服務有包括萊爾富在39所院校內的店。
常溫智能櫃由富士康承造，冷藏智能櫃由松下製造，冷藏部分第二季就可以開始提供服務。
(工商)
關鍵字：智能櫃
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