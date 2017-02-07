投顧：美國不確定因素多 陸股雞年起舞

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霸菱投顧指出，川普就任美國總統後，美國與中國大陸關係不確定因素多，但仍然看好中國大陸股市前景，將可在雞年「聞雞起舞」。

霸菱表示，美陸未來貿易關係不明朗，不安情緒在中國大陸股市蔓延，2016年底陸股表現黯淡。MSCI中國指數去年第4季下跌 8%，2017年前幾週陸股也是步履蹣跚。

霸菱認為，考慮2016年的地緣政治事件頻生意外，使2017年的市場變成了一個猜謎遊戲；但可以肯定的是，匯價走勢、貿易關係及地緣政治緊張局勢，都會在雞年帶來不確定性。

雖然美國新政府在貿易、貨幣及國內財政政策的立場充滿不明確定因素，引發市場波動，但霸菱認為，可為「由下而上」精心選股的投資者帶來機會。

除高成長的「新經濟」產業以外，傳統具循環周期性的工業及原物料企業，可望受惠於基礎建設及結構性改革的推進，迎來更大需求，可望在雞年取得良好表現。1060207

(中央社)