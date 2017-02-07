苗栗(火旁)龍掀高潮 創意踩街將登場

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苗栗市元宵(火旁)龍系列活動10日起一連3天進入最高潮，搶先登場的創意踩街邀請全台各地優質藝文團隊，有特技、文創、藝術、民俗，讓民眾目不暇給。

苗栗市公所今天舉行記者會，說明2017元宵(火旁)龍系列活動創意民俗踩街內容，適逢日本千葉縣木更津市企劃部長小河原茂之、觀光協會會長野口義信等一行人拜訪苗栗市，洽談締結姐妹市事宜，苗栗市長邱炳坤邀請日本友人一起體驗客家(火旁)龍文化。

苗栗市公所表示，創意踩街邀請去年在520總統就職典禮挑大樑的「客家妹」陳明珠主持，活動將於10日晚間7時登場，從苗栗市南苗三角公園沿中正路走到苗栗火車站，全長共2.4公里。

今年踩街將融入五行意象布置街道，預計來自全台各地42支藝文團隊參加，包括甫獲世界冠軍的在地團隊，如後龍國小扯鈴隊的夜光扯鈴、卓蘭實中的競技龍、荷花龍，還有全台唯一的女子八家將、Q萌三太子團、布袋戲cosplay、布馬陣、花鼓隊、新住民南洋創意舞團等，有特技、文創、藝術、民俗，讓民眾目不暇給。

除遊行踩街外，市公所將在三角公園、第一銀行、黃昏市場、建功國小、苗栗火車站前，定點安排泡泡達人秀、搞笑默劇、街舞表演，龍隊也會在定點(火旁)龍，終點火車站還有龍形圖案的五彩光雕秀。

繼10日創意踩街後，苗栗元宵(火旁)龍活動將於11日晚間進入最高潮「(火旁)龍之夜」，各支龍隊齊聚後龍溪畔河濱公園輪番接受炮陣轟炸洗禮，為配合活動進行，苗栗市區及活動周邊將進行交通管制。

邱炳坤表示，(火旁)龍的「（火旁）」字是客語鞭炮爆炸的聲音，客家習俗稱龍愈(火旁)愈旺，龍被鞭炮炸的越烈，福氣、財運和運勢愈發，歡迎全國遊客到苗栗體驗(火旁)龍鬧元宵的震撼刺激。1060207

(中央社)